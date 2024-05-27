В Думе предложили ввести досрочную пенсию для одной из категорий граждан

Депутаты ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, который наделяет право мна досрочную пенсию с 50 лет людей, проработавших не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Введение пенсий за выслугу лет связано с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста из-за неблагоприятных факторов профессиональной деятельности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в настоящее время данным правом наделены лишь сотрудники МЧС, при этом работа военных пожарных имеет почти тот же характер.

Изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

До этого сообщалось, что россияне, имеющие трудовой стаж на вредных и опасных рабочих местах, имеют право выйти на пенсию досрочно. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить по старости.