В Чехии сравнили ситуацию в мире с обстановкой перед Второй мировой войной

Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак заявил, что ситуация в мире напоминает происходящее в преддверии Второй мировой войны. Такое мнение он высказал в интервью газете El Pais, комментируя произошедшее с премьером Словакии Робертом Фицо.

Ненависть и враждебность в мире растут, отметил он.

«Надеюсь, они не обрекут нас на повторение опыта Второй мировой войны. Давайте проявим достаточно ума и попытаемся остановить это, прежде чем все повторится», — сказал Дворжак.

Министр считает, что если после июньских выборов в Европейском парламенте появится больше националистов, то ЕС нужно будет задуматься о том, «что он сделал неправильно».

По его словам, после инцидента с Фицо Чехия «впала в состояние шока». Необходимо попытаться успокоить эмоции и вернуться к нормальным политическим дебатам, добавил он.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что видит «тревожное сходство» между заявлениями западных политиков и публикациями в СМИ перед Первой и Второй мировыми войнами и тем, что происходит в данный момент.

Ранее в ЕС оценили возможность заморозки украинского конфликта.