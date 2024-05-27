Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии сравнили ситуацию в мире с обстановкой перед Второй мировой войной

Дворжак: ситуация в мире напоминает обстановку перед Второй мировой войной

close
100%
Depositphotos

Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак заявил, что ситуация в мире напоминает происходящее в преддверии Второй мировой войны. Такое мнение он высказал в интервью газете El Pais, комментируя произошедшее с премьером Словакии Робертом Фицо.

Ненависть и враждебность в мире растут, отметил он.

«Надеюсь, они не обрекут нас на повторение опыта Второй мировой войны. Давайте проявим достаточно ума и попытаемся остановить это, прежде чем все повторится», — сказал Дворжак.

Министр считает, что если после июньских выборов в Европейском парламенте появится больше националистов, то ЕС нужно будет задуматься о том, «что он сделал неправильно».

По его словам, после инцидента с Фицо Чехия «впала в состояние шока». Необходимо попытаться успокоить эмоции и вернуться к нормальным политическим дебатам, добавил он.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что видит «тревожное сходство» между заявлениями западных политиков и публикациями в СМИ перед Первой и Второй мировыми войнами и тем, что происходит в данный момент.

Ранее в ЕС оценили возможность заморозки украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами