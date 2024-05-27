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Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО стремится избежать полномасштабной войны с Россией

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Johanna Geron/Reuters

НАТО стремится избежать полномасштабной войны с Россией в Европе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на парламентской ассамблее НАТО, передает РИА Новости.

Он отметил, что у НАТО есть две основные задачи.

Первая — оказание помощи Украине. По его словам, страны блока должны делать больше в этом плане.

«Другая задача — это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастания в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе», — сказал генсек альянса и добавил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине, а воинского контингента блока «не будет на земле».

До этого журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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