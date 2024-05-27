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Депутат ГД потребовал национализировать одного из операторов связи

Депутат Госдумы Хинштейн потребовал национализировать оператора связи «Уфанет»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн потребовал заблокировать продажу акций башкирского оператора связи «Уфанет». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, с таким предложением Хинштейн обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

Хинштейн пояснил, что у оператора «Уфанет» есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому, если мажоритарные акционеры компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов избавятся от доли в компании, это может иметь негативные последствия для властей. Кроме того, может быть нанесен существенный ущерб правам и интересам граждан.

Депутат отметил, что именно поэтому обратился в ФАС и прокуратуру с просьбой инициировать национализацию пакета акций оператора связи.

До этого госкомпания «РСХБ-Финанс» получила в управление принадлежавшие челябинскому олигарху Александру Аристову активы холдинга «Ариант».

Ранее активы компании «Макфа» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России.

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