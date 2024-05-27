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Россия и Китай укрепят отношения со странами Юга на саммитах БРИКС и ШОС

Sky News Australia: РФ и КНР на встречах БРИКС укрепят отношения со странами Юга

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Росконгресс

Мероприятия БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году позволят России и Китаю активнее укрепить свои отношения с Глобальным Югом. Об этом пишет издание Sky News Australia.

«Они (Россия и Китай. — «Газета.Ru») хотят развить отношения с Глобальным Югом — без каких-либо манипуляций. <...> Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что для укрепления связей со странами Глобального Юга Москва и Пекин не прибегают к политическому или экономическому давлению, что выгодно отличает их от Вашингтона и его союзников.

Кроме этого, в материале говорится, что Запад неуклонно теряет влияние в мире.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что примет участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Ранее была названа дата вступления Белоруссии в ШОС.

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