Россия и Китай укрепят отношения со странами Юга на саммитах БРИКС и ШОС

Мероприятия БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году позволят России и Китаю активнее укрепить свои отношения с Глобальным Югом. Об этом пишет издание Sky News Australia.

«Они (Россия и Китай. — «Газета.Ru») хотят развить отношения с Глобальным Югом — без каких-либо манипуляций. <...> Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что для укрепления связей со странами Глобального Юга Москва и Пекин не прибегают к политическому или экономическому давлению, что выгодно отличает их от Вашингтона и его союзников.

Кроме этого, в материале говорится, что Запад неуклонно теряет влияние в мире.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что примет участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Ранее была названа дата вступления Белоруссии в ШОС.