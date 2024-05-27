Евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью газете «Известия» заявил, что страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте.

По его словам, Франции, как и всему Евросоюзу стоило бы использовать все свои ресурсы для достижения мира.

«Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен.

Он добавил, что в действиях американских союзников присутствует лицемерие, так как для них украинский конфликт стал очень выгодным бизнесом.

Также Жувен признался, что его пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также действия Франции на Украине.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Ранее сообщалось, что российские солдаты пленили офицера французского легиона.