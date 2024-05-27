Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе назвали главных проигравших от конфликта на Украине

Евродепутат Жувен: ЕС и европейцы — главные проигравшие в украинском конфликте

close
100%
Matt Dunham/AP

Евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью газете «Известия» заявил, что страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте.

По его словам, Франции, как и всему Евросоюзу стоило бы использовать все свои ресурсы для достижения мира.

«Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен.

Он добавил, что в действиях американских союзников присутствует лицемерие, так как для них украинский конфликт стал очень выгодным бизнесом.

Также Жувен признался, что его пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также действия Франции на Украине.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Ранее сообщалось, что российские солдаты пленили офицера французского легиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами