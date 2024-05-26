В Германии заявили, что действия Израиля в Газе противоречат международному праву

Действия Израиля в секторе Газа несовместимы с международным правом. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, сообщает агентство DPA.

«Разумеется, Израиль должен соблюдать международное право», — сказал он.

По словам Хабека, страдания палестинского населения несовместимы с международным правом. Он обратил внимание, что Израиль перешел границы.

В пятницу, 24 мая, Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе. 10 мая ЮАР обратилась в Международный суд ООН из-за операции израильских военных в городе Рафахе. По данным Reuters, республика обвинила еврейское государство в геноциде палестинского народа.

Накануне в ООН сочли обязательным для исполнения решение Международного суда по Израилю.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что операция Израиля в городе Рафахе может привести к анархии в регионе.