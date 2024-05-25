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Глава МИД Польши заявил о необходимости ограничить льготы украинским уклонистам в ЕС

Сикорский: ограничение льгот уклонистам с Украины должно быть общеевропейским

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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что любая схема ограничения пособий в странах Европы для украинцев, уклоняющихся от военной службы, должна быть принята в общеевропейском масштабе. Об этом сообщает The Guardian.

Сикорский считает, что украинская сторона должна высказаться о тех мерах, которые она хочет, чтобы принимали в отношении ее граждан в Европе.

Министр не думает, что у человека есть «право на получение социального обеспечения за то, что он уклоняется от призыва», поскольку «у тех, кто сражается на фронте, тоже есть права человека.

До этого Сикорский заявил, что Польша поддержит европейские усилия по возврату на родину украинских беженцев призывного возраста.

Накануне министерство внутренних дел земли Гессен в Германии Роман Посек заявил, что МВД ФРГ отказалось выдавать украинским гражданам альтернативные документы, чтобы предотвратить их призыв на военную службу.

Чиновник признался, что настроен скептически по отношению к выдаче гражданам Украины альтернативных документов.

Ранее на Украине рассказали, как срывается мобилизация.

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