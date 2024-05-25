Российский посол в США назвал саммит по Украине в Швейцарии профанацией

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что конференция по Украине в Швейцарии является профанацией, которая не сможет заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу.

«На деле данная инициатива не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности», — сказал он.

Он также добавил, что «швейцарская сходка» не имеет полномочий подтверждать легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бразилия и Китай призвали провести провести альтернативную конференцию по Украине.