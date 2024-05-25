Кадыров провел встречу с руководителем администрации президента РФ Вайно

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что провел в Москве встречу с главой администрации президента России Антоном Вайно, на которой обсуждалось взаимодействие республики с федеральным центром. Об этом сообщает РИА Новости.

«На этой неделе в ходе визита в Москву встретился с руководителем администрации президента России Антоном Вайно. Мы обсудили взаимодействие региона с федеральным центром», – отметил Кадыров, добавив, что на встрече поднимались волнующие регион вопросы.

По словам Кадырова, он рассказал руководителю администрации президента о проводимой в Чечне работе по социально-экономическому развитию, а также о нынешних и будущих крупных проектах.

23 мая Кадыров в Москве провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой. Глава Чечни также отметил, что пригласил короля Бахрейна и его сына посетить Чечню. Монарх в свою очередь предложил Кадырову приехать в Бахрейн.

Ранее Кадыров присвоил помощнику Мишустина звание Героя Чечни.