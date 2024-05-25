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Зеленский выступил за блокировку российских телеканалов

Зеленский выступил против запрета СМИ, но за блокировку российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам из Средней Азии заявил, что выступает против притеснения СМИ, но поддерживает блокировку российских телеканалов. Интервью опубликовано на Youtube-канале «Орда.News».

Украинский лидер согласился дать интервью на русском языке, потому что журналисты «не из России».

«Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — ответил он на вопрос о том, стоит ли закрывать вещание российских СМИ в странах Средней Азии.

Также в этом интервью он заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая.

24 мая Зеленский подписал указ о продлении на 10 лет санкций против Первого канала, ОТР, ТНТ и других СМИ. Документ опубликовали на сайте офиса лидера страны.

Ранее Евросоюз запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на своей территории.

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