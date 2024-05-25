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В Молдавии пообещали доступ российского газа в Приднестровье

В Молдавии заявили об отказе препятствовать поставкам газа РФ в Приднестровье

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Михай Карауш/РИА Новости

Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, но готовят альтернативные пути доставки топлива в регион. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов на брифинге по итогам своего официального визита в Румынию, передает Stiripesurse.

Парликов подчеркнул, что Кишинев не хочет дестабилизировать Приднестровье, потому что от этого зависит жизнеспособность и стабильность в Молдавии и Румынии.

По словам министра, существуют альтернативные решения относительно того, как газ может попасть в Приднестровье. Единственным жизнеспособным маршрутом Парликов назвал поставки газа через Турцию и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме в Приднестровье.

В настоящее время альтернативный маршрут обсуждается с коллегами с Украины и из Европейского союза.

При этом Парликов напомнил, что контракт между «Газпромом» и «Молдовагазом» истекает в 2026 году. В связи с этим министр высказал опасение, что внутренний рынок в приднестровского региона не сможет в кратчайшие сроки адаптироваться к новым ценам и тарифам, если газ будет поступать из других стран.

Ранее в Молдавии усомнились в независимости страны от газа из России.

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