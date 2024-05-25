Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии начался шестой этап парламентских выборов

В Индии начался шестой этап парламентских выборовв в условиях сильной жары

close
100%
Depositphotos

Более 111 млн человек смогут стать участниками шестого, предпоследнего этапа голосования на парламентских выборах в Индии. Об этом сообщила Избирательная комиссия южноазиатской республики, передает ТАСС.

На данном этапе избиратели отдадут голоса в 58 парламентских округах, расположенных в шести штатах и двух союзных территориях.

Участки для голосования открылись в большинстве районов в 07:00 (04:30 мск), в некоторых местах позже. Избиратели голосуют в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Одиша, Уттар-Прадеш, Харьяна, а также в союзной территории Джамму и Кашмир и национальном столичном округе Дели (имеет статус союзной территории). Голосование продлится до 18:00 (15:30 мск).

Всеобщие выборы в Индии стартовали 19 апреля и продлятся до 1 июня. Ожидается, что результаты голосования будут обнародованы 4 июня. Выборы проходят в условиях сильной жары. «Красное предупреждение» об опасности из-за высокой температуры объявлено в том числе в Дели и Харьяне, где началось голосование.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди связал с божественным предназначением свое нахождение во главе правительства государства. Его заявления прозвучали на фоне приближения к логическому концу масштабных парламентских выборов в Индии. По прогнозам, правящая Индийская народная партия удержит большинство, что позволит 73-летнему политику пойти уже на третий премьерский срок.

Ранее в Европе констатировали провал попытки Запада по разрушению отношений Индии с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами