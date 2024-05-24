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В Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Вице-министр Словакии Калиняк: Фицо прошел критическую стадию борьбы за жизнь

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Petr David Josek/AP

В настоящее время медики дают позитивные прогнозы в отношении состояния премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение в середине мая, заявил вице-министр республики, руководитель минобороны Роберт Калиняк, передает РИА Новости. По его словам, острая стадия осталась позади.

«Рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом», — отметил Калиняк.

На Фицо напали в городе Гандлова 15 мая после выездного заседания правительства. Политик получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в живот. Исполнителем покушения оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Свои действия он объяснил несогласием с политикой Фицо, в частности по Украине. Нападавшего задержали на месте, а премьер-министра в срочном порядке доставили в больницу. По последним данным, политик идет на поправку после серии операций.

Ранее суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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