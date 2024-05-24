Шольц двумя словами охарактеризовал ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «далеко не простой» ситуацию на Украине. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Ситуация на Украине сейчас далеко не простая», — отметил глава правительства ФРГ.

Он призвал приложить все силы «для военной поддержки страны». По словам Шольца, это касается в особенности дальнейших поставок систем противовоздушной обороны и восстановления сильно поврежденной энергетической инфраструктуры.

Германию считают вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего Берлин выделил на военные транши примерно €28 млрд.

До этого Шольц призвал не спекулировать на теме использования оружия Запада против РФ. Политик подчеркнул, что у правительства Германии на этот счет есть «ясные правила».

В апреле глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть свою позицию по вопросу отправки дальнобойных ракет Taurus Украине.

Ранее Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры.