Глава СВР назвал теракт в «Крокусе» одним из звеньев в цепи планов противников РФ

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске — это одно из звеньев в цепи планов противников Российской Федерации, они не хотят ограничиться одним терактом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ в Бишкеке, передает РИА Новости.

По его словам, эти враги заинтересованы дестабилизировать ситуацию в России, и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ.

«Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится», — подчеркнул Нарышкин.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали в четырех подозреваемых в нападении, пытавшихся пересечь российскую границу, позднее — еще нескольких.

Ранее ФСБ задержала более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе».