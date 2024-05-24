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Украинские чиновники в частном порядке критикуют видение победы Зеленского

Guardian: чиновники в Киеве назвали возвращение к границам 1991 г нереалистичным

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Высокопоставленные чиновники Украины в частном порядке считают нереалистичными заявления президента страны Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года. Об этом пишет газета Guardian.

В публикации говорится, что президента Украины в стране критикуют за поддержание нереалистичных надежд на возвращение к границам 1991 года. По данным журналистов, высокопоставленные чиновники более сдержанно определяют свое видение победы Украины.

«Публично я поддерживаю то, что говорит (Зеленский)... Негласно я считаю, что нам следует выжить в качестве независимого западного государства», — приводится в материале слова одного из украинских чиновников.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают и будут продолжать поддерживать попытки Украины выйти на границы 1991 года.

Ранее глава МИД Украины заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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