В Турции не нашли доказательств заговора против властей

Расследование главной прокуратуры Анкары и МВД Турции не привело к выявлению доказательств, подтверждающих заговор против руководства страны в силовых структурах. Об этом сообщает газета Hurriyet.

В настоящее время заявления о том, что руководители полиции хотели совершить переворот против партии, прибегнув к мафии, не нашло подтверждения во время расследования.

При этом версия о том, что мафия пыталась провести операцию против правящей в Турции партии (Ak Parti) по-прежнему актуальна.

15 мая главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью совершения преступления против правительства.

За день до этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов.

Кроме того, незадолго до этого в Турции уволили и задержали сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. Силовики провели в их домах обыски.

Газета Hürriyet писала, что заговор мог быть направлен на восстание против правительства Турции, разглашение секретных материалов и т.д.

Ранее турецкая газета нашла «американский след» в возможном заговоре против властей.