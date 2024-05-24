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Маршал сената Польши прибыла с официальным визитом в Киев

Маршал сената Польши Малгожата Кидава-Блонская прибыла в Киев

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Верховная Рада Украины

На Украину с официальным визитом прибыла маршал сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады Украины в Telegram-канале.

На вокзале в Киеве спикера встретила заместитель председателя Рады Украины Елена Кондратюк.

«Это важный визит в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление украинско-польских отношений», — говорится в заявлении украинского парламента.

На этой неделе Украину также посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она прибыла в эту страну в седьмой раз с начала российской специальной военной операции. Министр сообщила, что для поддержки сил противовоздушной обороны Украины был собран почти €1 млрд.

В середине месяца в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. Также в ходе своего визита дипломат посетил один из киевских баров, где спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World».

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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