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Китай и Бразилия выступили с заявлением против фрагментации мира

Китай и Бразилия выступили против фрагментации мира с созданием закрытых блоков

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Shutterstock

Китай и Бразилия выступают против политики глобальной фрагментации мира с созданием закрытых политических и экономических блоков. С таким заявлением выступили министр иностранных дел Китая Ван И и спецпредставитель бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает ТАСС.

Кроме того, стороны выступили за укрепление международного сотрудничества в сфере энергетики, финансов, торговли и продовольственной безопасности. В заявлении подчеркивается необходимость сохранения в неприкосновенности критической международной инфраструктуры — такой как подводные оптоволоконные кабели, нефте- и газопроводы.

Китай и Бразилия входят в число стран — основателей БРИКС.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на Петербургском международном экономическом форуме и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако после победы на президентских выборах Хавьера Милея Аргентина в последний момент отклонила заявку на вступление.

Ранее сообщалось, что в России изучают возможность формирования зерновой биржи альянса БРИКС.

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