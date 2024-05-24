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В России призвали не делать поспешных выводов о причинах катастрофы вертолета Раиси

Полянский: ситуация на Ближнем Востоке накалена, но все проявляют сдержанность

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Global Look Press

Обстановка на Ближнем Востоке может еще сильнее накалиться из-за гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана, однако все стороны пока демонстрируют сдержанность. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, существующая сейчас на Ближнем Востоке ситуация накалена и взрывоопасна, на ее сдвиг в том или ином направлении может повлиять на что угодно.

«На мой взгляд, пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — сказал Полянский.

При этом дипломат призвал не торопиться с выводами о причинах авиакатастрофы и дождаться результатов официального расследования иранской стороны.

19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

24 мая в Иране выпустили первый отчет о крушении вертолета президента Раиси. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин охарактеризовал Раиси после гибели.

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