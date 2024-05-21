Бежавший в Белоруссию польский судья рассказал о сговоре стран НАТО против РФ

В США и Британии рассматривают возможность расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт. По его словам, Запад готовит информационную базу под сценарий эскалации конфликта. Не факт, что его примут, но вероятность такого исхода высока, отметил юрист.

«Достаточно почитать высказывания некоторых американских, европейских генералов, которые говорят: мол, Россия через год, через два, может, через три будет атаковать страны Прибалтики и, возможно, Польшу. Это абсолютная ерунда с точки зрения геополитики. Но, когда такие прогнозы повторяют авторитеты, люди начинают им верить», — сказал Шмидт.

Он добавил, что если вариант открытия второго фронта против России будет реализован, то в боевые действия будут втянуты Эстония, Литва, Латвия и Польша.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Позднее Шмидт заявил, что в настоящее время Варшава не имеет политической воли для того, чтобы решить разногласия с Москвой и Минском путем переговоров.

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