Польский судья раскрыл, как Варшава избавляется от тех, кто за диалог с РФ

Бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт в интервью Tsargrad.tv рассказал, как в его родной стране преследуют тех, кто выступает за диалог с Москвой и Минском. По его словам, в Польше есть большое количество политзаключенных, которых могут годами держать «закрытыми» без предъявления обвинений.

Судья привел в пример политика Матеуша Пискорского, который высказывался за выстраивание добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

«Почти три года он провел в тюрьме без вынесенного приговора. Таких примеров достаточно много. Я представлю хотя бы свой собственный. Польские СМИ пишут о том, что меня обвинили в шпионаже в пользу Минска и Москвы. А моей единственной «виной» было то, что я публично дал комментарий одному из белорусских СМИ», — рассказал Шмидт.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность экс-судьи.

Ранее в Польше рассказали о документах, к которым имел доступ судья Шмидт.