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Небензя оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Небензя: мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно

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Brendan Mcdermid/Reuters

Мирное урегулирование по Украине все еще возможно. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве», — сказал он.

По словам Небензи, необходимо, чтобы Украина вернулась к нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, а также была демилитаризована и денацифицирована.

До этого он заявил, что конференция по мирному урегулированию на Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии, не несет добавленной стоимости. По его словам, конференция в Швейцарии «является продолжением предыдущих провальных встреч».

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в Раде допустили провал мирной конференции по Украине в Швейцарии.

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