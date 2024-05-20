Небензя оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Мирное урегулирование по Украине все еще возможно. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве», — сказал он.

По словам Небензи, необходимо, чтобы Украина вернулась к нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, а также была демилитаризована и денацифицирована.

До этого он заявил, что конференция по мирному урегулированию на Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии, не несет добавленной стоимости. По его словам, конференция в Швейцарии «является продолжением предыдущих провальных встреч».

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в Раде допустили провал мирной конференции по Украине в Швейцарии.