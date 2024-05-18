Адмирал Ставридис назвал более важную угрозу для США, чем Россия и Китай

Адмирал Военно-морских сил (ВМС) США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил Bloomberg, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов являются разногласия внутри американского общества.

«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества», — сказал он.

Он напомнил о внутренних разногласиях в стране по поводу политики нацбезопасности — от помощи Украине до уровня поддержки Израиля.

Ставридис отметил, что это более важная угроза для США, чем Россия, Китай или Иран.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют развернуть на земле и в воздухе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки, которые способны также нападать на вражеские космические аппараты. Также отмечалось, что США оказались не уверены в разработке Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам.

Ранее КНДР жестко раскритиковала борьбу США с терроризмом.