Словацкий политолог объяснил, что могло сподвигнуть радикала на выстрел в Фицо

Политолог Мирослав Каменский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал признание совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что поступок имеет политические мотивы. По мнению эксперта, в столь радикальных настроениях внутри государства виновны оппозиционные СМИ.

«В основном это результат деятельности «оппозиционных» СМИ. Если бы они не «массировали» общественность односторонними мнениями, даже ложью, и общественность получала бы более объективную информацию, то не было бы таких настроений», — сказал Каменский.

Он напомнил, что Фицо отверг антироссийскую политику Евросоюза и призвал к мирным переговорам с Москвой, а в апреле объявил, что Словакия заблокирует просьбу Украины о вступлении в НАТО. Либеральную общественность такая политика не устраивает, заключил эксперт.

Вечером 15 мая на Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова — в политика выстрелили пять раз. Главу словацкого кабмина экстренно прооперировали, после чего ввели в состояние искусственной комы. Напавшего на премьера задержали на месте, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он заявил, что стрелял в Фицо из-за несогласия с политикой правительства республики.

После случившегося Словакия оказалась на пороге гражданской войны, предупредило МВД республики. Оно призвало воздержаться от агрессии, пока глава кабмина борется за жизнь в больнице.

Ранее бельгийский премьер обратился в суд из-за шутки про покушение на радио.