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В Госдуме призвали отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

Комитет Госдумы не одобрил проект об отсрочке от призыва для отцов троих детей

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Комитет Государственной думы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке для отцов, имеющих трех и более детей. Решение опубликовано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты подчеркнули, что расширение перечня отсрочек может «негативно отразиться на комплектовании» армии и не гарантирует обеспечения мобилизационного развертывания в случае возникновения угроз военной безопасности страны.

26 апреля министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что российские власти пока не приняли решений о мерах поддержки многодетных отцов.

До этого депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов, ставших таковыми спустя год после даты мобилизации.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов отметили, что данная мера будет касаться только тех военнослужащих, которые до призыва на службу уже являлись родителями и законными представителями двух и более детей, но не смогли воспользоваться правом на отсрочку.

Ранее в Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции документы с «Госуслуг».

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