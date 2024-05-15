Американист: Мишель Обама может стать парашютным десантом в президентской гонке

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель Обамы. По мнению эксперта, она действительно может стать своего рода парашютным десантом в политической схватке, появившись в самый неожиданный момент.

«Ведь демократы еще в 2020 году говорили: мол, Джозеф, твоя задача — выкурить [45-го президента США Дональда] Трампа, а дальше будем руководить без тебя. Джозеф удержался. Но сейчас этот сценарий может быть действительно развернут. Теперь демократы скажут Байдену: дескать, твоя задача — не пустить Трампа в Белый дом, а управлять потом все равно будем мы», — сказал Васильев.

Как отмечал политический обозреватель Андрей Перла, слух о выдвижении Мишель Обамы в президенты США распространила сама Демократическая партия, чтобы проверить реакцию своих избирателей и международной общественности.

По информации Spiegel, Мишель Обама якобы уже внесла вопрос об отношении населения к ее выдвижению в президенты США в социологические опросы.

При этом издание отмечает, что сама Обама заявляла о стремлении не связываться с политикой, которую считает «грязным делом».

В США президенты не могут избираться на пост больше двух раз, однако баллотироваться могут их жены. Так, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон дважды участвовала в президентской кампании — в 2008 и в 2016 году.

Ранее американист назвал Мишель Обаму последним шансом демократов на победу на выборах президента США в 2024 году.