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В Кремле объяснили новые полномочия Орешкина и Дюмина в администрации президента

Песков раскрыл обязанности Орешкина и Дюмина в качестве новых помощников Путина

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Назначение Максима Орешкина и Алексея Дюмина на новые посты обусловлено повышением стратегического значения ряда отраслей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что повышается значение экономики, более интенсивно идет взаимодействие с правительством по экономической линии. Кроме того, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать господин Орешкин. В соответствии с этим президент РФ Владимир Путин принял такое решение о смене должностей Орешкина и Дюмина.

14 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Орешкина новым замглавы АП. Он возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016-го до 15 января 2020 года. С 24 января 2020 по 14 мая 2024 года Орешкин занимал пост помощника главы государства.

В этот же день Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области.

Ранее в Кремле не согласились с тем, что Шойгу якобы понизили в должности.

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