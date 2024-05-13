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Зеленский поговорил по телефону с лидерами Швеции и Люксембурга

Зеленский обсудил с лидерами Швеции и Люксембурга помощь Украине

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министрами Швеции и Люксембурга Ульфом Кристерссоном и Люком Фриденом. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили с лидерами оборонную помощь для Украины. Рассказал о неотложных потребностях Украины, особенно в отношении систем ПВО. Спасибо за поддержку и подготовку новых решений», — написал Зеленский.

В той же публикации он напомнил, что Швеция и Люксембург примут участие в «саммите мира», который пройдет в июне в Швейцарии, и выразил лидерам этих стран благодарность за это.

13 мая в МИД Швейцарии заявили, что так называемая «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского не будет единственной темой саммита по Украине. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что главной целью мероприятия станет развитие будущего мирного процесса по урегулированию конфликта.

Ранее в Швейцарии сочли «немыслимым» мирный процесс по Украине без России.

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