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«Эффект ультиматума»: эксперт о вызове послов Британии и Франции в МИД РФ

Военэксперт Живов: Россия поставила ультиматум Великобритании и Франции

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Военный волонтер Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний вызов послов Великобритании и Франции в министерство иностранных дел России. Он обратил внимание, что оба дипломата провели в здании внешнеполитического ведомства не более 40 минут.

«Это эффект ультиматума. То есть им там поставили ультиматум и прогнали прочь. С ними там никто не разговаривал, ничего не обсуждали. Они пришли, им сказали: смотрите, вот это и вот это вы сделаете — вот это и вот это вы получите. Все, точка. И они оба, обратите внимание, можно посмотреть по физиогномике, в весьма удрученном состоянии вышли из здания», — отметил Живов.

В российском МИД отмечали, что посол Великобритании Найджел Кейси был вызван в министерство иностранных дел РФ 6 мая из-за заявлений главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

В тот же день МИД России посетил французский посол Пьер Леви.

5 мая поступила информация, что Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона. Об этом сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Почему отправка Киеву легионеров — провокационное решение, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД по делу о шпионаже.

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