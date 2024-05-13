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Эксперт оценила последствия приезда жены Зеленского в Сербию

Гуськова: приезд жены Зеленского в Белград вызовет недовольство жителей Сербии

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Приезд жены украинского лидера Владимира Зеленского в Белград и ее примем в столице Сербии является отражением многовекторности политики Сербии, однако в самой стране такой шаг властей вызывает недовольство. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

«Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность», — подчеркнула она, добавив, что президент Сербии Александар Вучич должен это осознавать.

По мнению аналитика, примем жены Зеленского свидетельствует о желании показать Западу, что страна ориентирована на интеграцию в ЕС.

12 мая сообщалось, что супруга президента Сербии Александара Вучича Тамара приняла в Белграде жену Владимира Зеленского Елену в присутствии глав сербского и украинского министерств иностранных дел.

Ранее Зеленская призвала не заставлять беженцев возвращаться на Украину.

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