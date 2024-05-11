Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нуланд заявила, что Украина недостаточна сильна для переговоров с Россией

Нуланд: Украина не находится в достаточно сильной позиции для переговоров о мире

close
100%
Валентин Огиренко/Reuters

Ни в 2022 году, ни сейчас Украина не находится в достаточно сильной позиции для ведения переговоров с Россией. Такое мнение выразила в интервью американскому изданию Politico бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Они не были в достаточно сильной позиции тогда. Они не в достаточно сильной позиции сейчас», — заявила Нуланд.

По ее мнению, единственная сделка, на которую могла бы пойти Россия, связана с уступками Украиной своих территорий. А это, по словам Нуланд, «было бы ненадежно».

На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории, которыми когда-то обладала, Нуланд ответила: «Украинскому народу решать, какими должны быть его территориальные амбиции». При этом она выразила уверенность, что вывод российских войск необходим, так как в противном случае Украина всегда будет под угрозой.

В начале марта стало известно, что Нуланд покидает пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Отставка стала неожиданной.

Официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер официально заявил, что уход Нуланд с поста не связан с расследованием ее деятельности на Украине.

О том, чем запомнилась Виктория Нуланд — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский экономист назвал имена виновников начала конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами