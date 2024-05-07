Эксперт раскрыл, кто лучше для РФ — Джо Байден или Мишель Обама

Политический обозреватель Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги Барака Обамы Мишель Обамы. По мнению эксперта, если слухи подтвердятся, то это станет приговором американской демократии.

«Кто же все-таки из двух плохих претендентов на Белый дом будет для России лучше? Тот, кто хуже для самих США. И это точно не Трамп. Поэтому лучше для нас однозначно — это Джо Байден или любой другой демократ в Белом доме, включая Мишель Обаму. Они успешно разлагают США, ослабляют свою страну, внушают ложные иллюзии ее союзникам и вассалам», — подчеркнул Латышев.

Он добавил, что Мишель Обама ничего не смыслит в политике и будет «просто манекеном, второй раз подряд».

По информации Spiegel, «слухи» о выдвижении Мишель Обамы распространились в Демократической партии США. Причем она якобы уже внесла вопрос об отношении к такой перспективе в социологические опросы населения.

В США президенты не могут избираться на пост больше двух раз, однако баллотироваться могут их жены. Так, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон дважды участвовала в президентской кампании — в 2008 и в 2016 году.

Ранее Мишель Обама заявила, что не спит по ночам из-за страха перед выборами в США.