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Политолог объяснил, почему руководство Украины объявили в розыск именно сейчас

Политолог Павлив: Россия перешла к принятию жестких решений по Украине

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Shutterstock

Политический эксперт Михаил Павлив в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему решение объявить руководство Украины в розыск было принято только сейчас, а не раньше. Он подчеркнул, что непубличные переговоры окончены. Россия, по его мнению, перешла к принятию жестких решений относительно Киева.

«Если на определенных условиях, о чем говорят, например, стамбульские соглашения, мы готовы были оценивать перспективу сохранения украинской государственности как вполне актуальную, то сейчас, мне кажется, пришло понимание, что никакая Украина как русофобская анти-Россия существовать не может», — сказал Павлив.

Он добавил, что официальное объявление в розыск украинских чиновников — показатель, что Россия прекратила попытки договориться со стороной противника.

4 апреля МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента страны Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Позднее в розыск были объявлены экс-глава МИД Украины Павел Климкин, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Ранее российский посол объяснил, зачем объявляют в розыск руководство Украины.

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