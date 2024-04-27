Политолог объяснил, как отучить страны Балтии от саботажа против РФ

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова о том, что Финляндия и страны Балтии намеренно саботируют прохождение грузов на границе. По мнению эксперта, российской стороне необходимо понять, какие товары из РФ, или проезжающие через ее территорию, крайне необходимы прибалтийским государствам.

«Это же делается даже не только для того, чтобы ударить по экономике России, а чтобы ударить по нервам. А если мы в ответ ударим не просто по нервам, а остановим поставки чего-нибудь такого, без чего они жить не могут, то будет очень эффективно. Особенно, это касается стран Балтии, потому что страны Балтии живут на русском транзите до сих пор», — сказал Журавлев.

По его словам, среди грузов, поставку которых проще всего приостановить в Финляндию и страны Балтии, — китайские товары, транзит которых в Европу через Россию не прекращается.

Накануне Давыдов обвинил страны Балтии и Финляндию в «саботаже» международной торговли и умышленном создании очередей из фур на границе с Россией. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась на границе с Латвией, где в очереди стоят около 2 тыс. большегрузов. Латвийские таможенники же, по заявлению главы ФТС, используют метод «итальянской забастовки» и пропускают лишь 100 машин в сутки. Ведомство уже обратилось во Всемирную таможенную организацию, но там попросили «не политизировать» ситуацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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