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Политолог оценил решение Польши способствовать возвращению украинцев домой

Политолог Бардин: Польша решила возвращать домой украинцев под давлением США

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Shutterstock

Власти Польши решили способствовать возвращению украинцев домой под давлением США. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал кандидат политических наук, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин. По его словам, Варшава не желает, чтобы выдворение граждан Украины призывного возраста выглядело беспределом, поэтому разрабатывает специальный механизм.

«Людям не будут давать вид на жительство, не будут давать документы, их будут задерживать и, под предлогом того, что у них нет документов на право пребывания в Польше, попытаются отправить на Украину», — считает эксперт.

По его данным, в Восточной Европе сейчас находятся порядка 700 тысяч мужчин призывного возраста. В Румынии, по его словам, они не задерживаются, а в основном обосновываются в Польше.

24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна намерена оказать помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Позднее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что власти республики также собираются принять меры по возвращению подлежащих мобилизации военнообязанных украинцев на родину.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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