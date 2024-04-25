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России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

Посольству РФ в Австрии отказали в участии в церемонии в концлагере Маутхаузен

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Depositphotos

Посольство России в Австрии получило отказ в участии в памятной церемонии по случаю освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Согласно сообщению дипмиссии, австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) в очередной раз заявил об отказе официальным делегациям РФ и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря. В посольстве добавили, что организации российских соотечественников в Австрии также получили рекомендацию от АКМ воздержаться от участия в мероприятии.

17 апреля 2023 года посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявлял, что руководство мемориального комплекса «Маутхаузен» в Австрии отклонило заявку российского посольства на участие в мероприятиях в память освобождения концлагеря.

11 апреля Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера в связи с высылкой двух российских дипломатов по решению Вены. В МИД уточнили, что в ходе общения с послом ему указали на то, что действия Вены — это недружественный шаг, который «еще более отягощает находящиеся в кризисе» отношения двух государств.

О высылке дипломатов России из Вены стало известно в середине марта. В МИД Австрии утверждали, что сотрудники совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом», не приведя деталей.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался о судьбе отношений России и Запада.

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