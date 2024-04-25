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Папа Римский призвал к мирным переговорам на Украине

Папа Римский призвал к мирным переговорам в секторе Газа и на Украине

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск в интервью американскому телеканалу CBS призвал страны, находящиеся в состоянии войны, прекратить боевые действия и обратиться к мирным переговорам.

«Пожалуйста. Страны, находящиеся в состоянии войны, все страны, прекратите войну. Постарайтесь договориться. Стремитесь к миру», — заявил Франциск, говоря о ситуации в секторе Газа и на Украине.

Он подчеркнул, что мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем бесконечная война.

9 марта вышло интервью папы Римского швейцарской медиакомпании RSI. В нем понтифик заявил, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что папа Римский Франциск допускает «странные» заявления, однако ему следует принять участие в конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее Боррель раскритиковал папу Римского за призыв к Украине поднять белый флаг.

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