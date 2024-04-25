Северная Корея сообщила, что пока не собирается вступать в БРИКС

Северная Корея пока не думает над присоединением к БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство КНДР в России.

«На данный момент такой вопрос не ставится», — говорится в сообщении.

24 апреля стало известно, что Шри-Ланка может стать членом БРИКС в ближайшее время.

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на вступление в БРИКС к настоящему времени претендуют более 40 государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что БРИКС превратилась в фобию для американских экономистов.

В настоящее время объединение БРИКС включает в свой состав десять государств — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее в Бразилии поддержали переход на внутренние валюты в БРИКС.