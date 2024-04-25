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Лукашенко посоветовал находящимся за рубежом оппозиционерам подумать о своих родственниках

Лукашенко: радикалам за рубежом стоит подумать об оставшихся в РБ родственниках

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Находящимся за территорией Белоруссии радикальным оппозиционерам нужно подумать об оставшихся в стране родственниках, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании (ВНС), передает ТАСС.

«Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовятся там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников», — сказал Лукашенко.

До этого белорусский президент сообщил, что белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО.

Также Лукашенко сказал, что страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей.

Лидер республики подчеркнул, что Белоруссия не будет воевать с Западом, так как там понимают, что ответ будет серьезным.

Ранее Лукашенко рассказал, будет ли объявлять мобилизацию в Белоруссии.

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