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Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Война на Украине является тотальной неудачей Запада», — сказал он.

Сийярто отметил, что в результате санкций Евросоюза выросли инфляция и цены на энергоносители.

«Венгрия — одна из стран, страдающих от этого. Энергетические долги страны увеличились, инфляция выросла в прошлом году с 2% до 27%», — подчеркнул он.

Сийярто добавил, что в настоящее время инфляция в стране находится на управляемом уровне — 4%.

До этого он заявил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы МИД, необходимо поддерживать все шаги по достижению мира на Украине. Министр отметил, что Венгрия и Китай будут выносить на повестку дня международных организаций вопрос о мирном урегулировании ситуации на Украине, чтобы «не происходило деление мира на [политические] блоки».

Ранее в США возложили на Китай ответственность за успехи ВС РФ на Украине.

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