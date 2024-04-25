Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минске заявили, что конференция по Украине без РФ и Белоруссии не имеет смысла

МИД Белоруссии: Минск не получал приглашение на конференцию по Украине

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что любые встречи по вопросам безопасности в Европе, в том числе по урегулированию конфликта на Украине, не имеют смысла без участия Москвы и Минска. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, естественно, исходим из того, что любые мероприятия, конференции, которые касаются европейской безопасности, без участия Беларуси и России не имеют перспективы, не имеют смысла», — заявил он.

Он отметил, что в Минске знают о подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Алейник отметил, что Белоруссия не была приглашена на него.

12 апреля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне и решит приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит по Украине. При этом он добавил, что до этого российские официальные лица заявляли в незаинтересованности в участии в такой конференции.

Ранее Лукашенко оценил возможность переговоров по Украине без Москвы и Минска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами