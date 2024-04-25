В Минске заявили, что конференция по Украине без РФ и Белоруссии не имеет смысла

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что любые встречи по вопросам безопасности в Европе, в том числе по урегулированию конфликта на Украине, не имеют смысла без участия Москвы и Минска. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, естественно, исходим из того, что любые мероприятия, конференции, которые касаются европейской безопасности, без участия Беларуси и России не имеют перспективы, не имеют смысла», — заявил он.

Он отметил, что в Минске знают о подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Алейник отметил, что Белоруссия не была приглашена на него.

12 апреля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне и решит приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит по Украине. При этом он добавил, что до этого российские официальные лица заявляли в незаинтересованности в участии в такой конференции.

Ранее Лукашенко оценил возможность переговоров по Украине без Москвы и Минска.