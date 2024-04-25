Российские следователи предъявили обвинение экс-председателю Верховной рады

Следственный комитет РФ предъявил обвинение бывшему председателю Верховной рады Владимиру Гройсману и другим чиновникам Украины. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным СК, экс-председателю и другим подозреваемым предъявляют обвинение за проведение в Донбассе так называемой антитеррористической операции (АТО).

В пресс-службе уточнили, что Гройсман занимал должность председателя Рады с ноября 2014 по апрель 2016 года. Помимо него обвинения предъявили бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который занимал пост с июня 2016-го по август 2019 года, экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю, который был на этой должности с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По версии следствия, во время своей работы на данных должностях они поддержали решение о проведении в Донбассе АТО против мирного гражданского населения и приняли участие в руководстве указанной операцией.

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