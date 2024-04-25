Суд не увидел факта фальсификаций на президентских выборах в Санкт-Петербурге

Районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск члена участкового избиркома Марины Шмелевой о признании результатов выборов президента на участке в школе №260 недействительными. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее появилось видео, на котором две женщины вбрасывают бюллетени в урну и трясут ее, но городская избирательная комиссия назвала его фейком.

На заседании суда 24 апреля Марина Шмелева требовала представить официальную видеозапись с участка и объяснить, почему опубликованное видео считается фейком. Однако горизбирком не предоставил подлинное видео, утверждая, что запись за первые два дня голосования была удалена хакерами.

Суд отказался удовлетворить ходатайства Шмелевой о проведении экспертизы видео и предоставлении информации о номерах УИК для защиты от фальсификаций. Суд не считает соцсетевое видео достаточным доказательством. Марина Шмелева планирует обжаловать это решение.

До этого прошедшие выборы президента России назвали историческими.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.