Украина может больше не получить помощи до выборов в Соединенных Штатах

Украине, скорее всего, понадобится дополнительное финансирование от США, но, возможно, она не получит его до президентских выборов в ноябре. Помощник одного из сенаторов выразил сомнения в разговоре с Politico в том, что Украина получит какую-либо дополнительную помощь от конгресса до выборов.

При этом член комитета палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам Билл Китинг избежал прямого ответа на вопрос о том, будет ли недавно выделенный пакет военной помощи последним для Украины. Он отметил, что все больше американцев начинают заниматься своими делами. По его оценке, частные компании из США будут активнее инвестировать в Украину в ближайшем будущем. Китинг также считает, что со временем США не придется так много помогать.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 24 апреля, что выделенного пакета помощи должно хватить Украине до конца года. Он предупредил о возможных тактических успехах России из-за задержек в поставках вооружений на Украину. Он напомнил про шестимесячную задержку конгресса.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена выразили сомнения в том, что Украина даже после получения нового пакета американской помощи сможет добиться успехов на поле боя.