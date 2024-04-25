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Северо-Западный федеральный округ признали наименее лояльным

«Ведомости»: СЗФО стал наименее лоялистским макрорегионом

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Pixabay

В настоящий момент Северо-Западный федеральный округ России (СЗФО) оценивается экспертами в качестве наименее лояльного центральным властям макрорегиона. Об этом со ссылкой на рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» пишут «Ведомости».

Причиной этого стал шоковый разрыв экономических связей с западными соседями.

В статье приводится мнение политолога Александра Кынева, который заявил, что «Северо-Запад России сейчас — это медвежий угол». По его словам, макрорегион развивался в основном за счет трансграничных контактов, в частности, с Финляндией. Специальная военная операция и осложнение отношений с западными соседями «сильно ударили по этой естественно-географической интеграции».

До того наименее лояльным макрорегионом считался Дальний Восток.

23 апреля в России выявили 35 регионов-лидеров по социально-экономическим показателям. Его возглавили Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская, Тульская, Ленинградская, Свердловская области, Чукотка и Подмосковье. Субъекты оценивались по девяти показателям, включая среднюю зарплату, прожиточный минимум, уплату налогов и объемы промышленного производства.

Ранее в Совфеде заявили об обсуждении возможности укрепления регионов.

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