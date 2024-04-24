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Франция планирует усилить цензуру против России

Bloomberg: Франция введет новые санкции ЕС против «российской дезинформации»

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Shutterstock

Франция собирается через структуры Европейского союза вводить новые санкции против так называемой «российской дезинформации». Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим предпринял действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов», — указано в тексте предложений Франции.

Предложения Парижа поддерживают Нидерланды, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Отмечается, что блок этих стран проводит активную антироссийскую политику на фоне приближающихся в июне выборов в Европейский парламент.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что санкции против России наносят вред Европе.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный новый пакет санкций ЕС против России.

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