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В Госдуме заявили о засилье мигрантов в Мариуполе

Депутат Госдумы Миронов заявил о жалобах жителей Мариуполя на засилье мигрантов

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Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о многочисленных жалобах на засилье мигрантов от жителей Мариуполя и других населенных пунктов Новороссии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламентария.

«Радость освобождения от укрофашизма и возрождения родного города у мариупольцев сменилась недоумением и тревогой, когда сюда хлынул поток мигрантов», – сказал политик.

По его словам, в этом городе национальный состав жителей веками складывался из представителей разных этносов, в том числе русских, греков, украинцев, армян, евреев, итальянцев. При этом Миронов обратил внимание, что за несколько месяцев Мариуполь «заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам». В связи с этим он считает, что это может быть «лучшим подарком укронацистской пропаганде».

Депутат возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Минстрой России. Парламентарий обвинил застройщиков в том, что они «тиражируют свою излюбленную «бизнес-модель», в основе которой эксплуатация гастарбайтеров». Он рассказал, что «гостей с юга» заселяют в не подлежащие продаже квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда. Политик заявил о наличии вопросов к Минстрою и подконтрольной этому ведомству компании «Единый заказчик», «при попустительстве которых происходят подобные безобразия».

Миронов добавил, что его партия подготовит запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность выделения жилья в Мариуполе лицам, которые ранее не проживали в городе.

В начале апреля сотрудники УФСБ и МВД по Донецкой народной республике (ДНР) и Росгвардия провели рейд по выявлению нелегалов в Мариуполе, 20 человек были задержаны.

Ранее Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции.

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