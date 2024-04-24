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Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине

Пентагон: США решили передать Украине вооружения на сумму $1 млрд

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Depositphotos

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства обороны.

В заявлении отмечается, что средства будут выделены из бюджета Пентагона. При этом представители военного ведомства уточнили, что в новый пакет помощи войдут «средства для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины».

Речь идет об артиллерийских снарядах и бронетехнике. Кроме того, Киев получил средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковое вооружение.

«Этот пакет помощи включит в себя: ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, <...> дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, <...> боевые машины пехоты Bradley», — уточнили в министерстве обороны США.

Более того, американская сторона предоставит Украине противопехотные боеприпасы Claymore и приборы ночного видения. На этом список не заканчивается.

24 апреля президент США Джо Байден анонсировал возобновление поставок оружия и военной техники на Украину. По его словам, это произойдет буквально в течение «нескольких часов».

Ранее сенат США одобрил пакет военной помощи Украине на сумму около $61 млрд.

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